x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Inconștiență la volan în Bistrița. Un buștean uriaș, plimbat pe asfalt printre mașini

de Redacția Jurnalul    |    28 Mar 2026   •   11:15
Sursa foto: Gabriel Lazany/Facebook/ Trunchi de 16 metri târât cu mașina prin oraș

​​​​​​​Primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, a făcut publice imagini cu un incident periculos petrecut sâmbătă dimineața pe o stradă din oraș. Edilul a relatat că, în jurul orei 5:30, în timp ce se întorcea din Parcul Municipal, a observat un autoturism care tracta pe carosabil un trunchi de copac de aproximativ 16 metri lungime.

Într-o postare pe Facebook, acesta a descris scena ca fiind una greu de crezut: „Fără cuvinte! La ora 5:30 dimineaţa, în timp ce mă întorceam acasă din Parcul Municipal, pe Valea Ghinzii am fost martor la o scenă care sfidează orice urmă de responsabilitate: o maşină care târa pe drumul public un trunchi de copac lung de 16 metri”, a scris el pe Facebook.

Primarul a subliniat gravitatea situației, avertizând că un asemenea gest putea avea consecințe dramatice. În opinia sa, era „un pericol uriaş pentru oricine s-ar fi putut afla pe trotuar sau în apropiere”, scrie stiripesurse.ro

Totodată, acesta a ridicat problema riscurilor reale la care ar fi putut fi expuși trecătorii: „Dacă acolo era un copil? Dacă era cineva în drum spre serviciu? Nu există scuze şi toleranţă pentru astfel de gesturi! Bistriţa nu e un loc unde fiecare face ce vrea, punând în pericol viaţa celorlalţi”, e spus acesta.

În urma incidentului, edilul a anunțat că a cerut imediat intervenția poliției pentru a gestiona situația și a identifica persoanele responsabile.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Parteneri