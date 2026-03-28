Inconștiență la volan în Bistrița. Un buștean uriaș, plimbat pe asfalt printre mașini

Într-o postare pe Facebook, acesta a descris scena ca fiind una greu de crezut: „Fără cuvinte! La ora 5:30 dimineaţa, în timp ce mă întorceam acasă din Parcul Municipal, pe Valea Ghinzii am fost martor la o scenă care sfidează orice urmă de responsabilitate: o maşină care târa pe drumul public un trunchi de copac lung de 16 metri”, a scris el pe Facebook.

Primarul a subliniat gravitatea situației, avertizând că un asemenea gest putea avea consecințe dramatice. În opinia sa, era „un pericol uriaş pentru oricine s-ar fi putut afla pe trotuar sau în apropiere”, scrie stiripesurse.ro

Totodată, acesta a ridicat problema riscurilor reale la care ar fi putut fi expuși trecătorii: „Dacă acolo era un copil? Dacă era cineva în drum spre serviciu? Nu există scuze şi toleranţă pentru astfel de gesturi! Bistriţa nu e un loc unde fiecare face ce vrea, punând în pericol viaţa celorlalţi”, e spus acesta.

În urma incidentului, edilul a anunțat că a cerut imediat intervenția poliției pentru a gestiona situația și a identifica persoanele responsabile.