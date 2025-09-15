Interlopul Fane Banu, tatăl bărbatului ucis în bătaia din Craiova, a fost reținut

„În această după-amiază, una dintre persoanele ce se aflau internate în spital, în vârstă de 57 de ani, a fost externată și condusă la audieri”, anunță IPJ Dolj.

Polițiștii relatează că, în urma probatorului administrat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus reținerea acesteia, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, fiind introdusă în Arestul IPJ Dolj.

În urma incidentelor petrecute sâmbătă, în urma cărora o persoană și-a pierdut viața, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a decis instituirea unei zone speciale de siguranță publică în cartierul Romanescu.

„În această dimineaţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului au fost mobilizate efective sporite de poliţişti şi jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceştia au fost prinşi de poliţişti în localitatea Branişte”, anunţase, sâmbătă, IPJ Dolj. Tot sâmbătă, fusese anunțat și decesul unei persoane.

