Secretul îmbătrânirii sănătoase: Procedura prin care grăsimea proprie regenerează pielea

Paradigma esteticii se schimbă radical. Pacienții nu mai vor doar să arate bine în poze, ci să-și îmbunătățească biologia țesuturilor pentru ani buni. Grăsimea, departe de a fi un exces, este un organ endocrin activ care produce hormoni, citokine și factori de creștere, stimulând regenerarea locală. Dr. Theodor Mareș, chirurg estetician, explică de ce tehnica lipofillingului devine esențială în medicina longevității, pentru longevitymagazine.ro.

3 pași simpli

Grăsimea se recoltează blând prin liposucție fină din abdomen sau coapse, se purifică prin decantare și se injectează în microdepozite multiple pe față, sâni sau cicatrici. Cheia succesului? Supraviețuirea celulelor prin vascularizare rapidă. Rezultatul final se stabilizează abia după 6-12 luni, comportându-se ca țesut nativ.

Fața obosită prinde viață

Pierderea de volum la pomeți, tâmple sau sub ochi creează umbre și aspect scheletic. Lipofillingul reconstruiște aceste zone cu grăsime proprie, redând elasticitate, luminozitate și vascularizație. Pielea devine mai groasă, colagenul se regenerează fără efect artificial.

Dincolo de estetică: regenerare reală

Cicatricile rigide devin moi și funcționale, pielea subțire se întărește biologic, nu doar cosmetic. Spre deosebire de gelurile sintetice, grăsimea se integrează perfect, răspunzând la hormoni și variații de greutate, și evoluează natural odată cu pacientul.

Dr. Theodor Mareș subliniază limitele oneste: nu oprește timpul, ci optimizează traiectoria biologică. Pentru vârstele 40-60, când pielea nu mai răspunde la soluții rapide, lipofillingul oferă „aging better” – o medicină regenerativă cu resurse proprii, integrată în stilul de viață longeviv.