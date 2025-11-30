Situația de la Paltinu este critică. Internări sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile

Directorul medical al unităţii sanitare, Călin Tiu, a declarat, duminică, pentru AGERPRES, că măsura de restricţionare a internărilor a intrat în vigoare seara trecută, în urma unei şedinţe a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.



"Am găsit ca prudentă soluţia să oprim internările, exceptând urgenţele majore care nu pot fi trimise către alte unităţi în condiţii de siguranţă. Din cauza lipsei de apă în reţea, nu putem funcţiona pe departamentul de sterilizare, deci tot ce înseamnă activitate chirurgicală sau ce necesită materiale sterile nu le putem asigura şi automat suntem nevoiţi să restricţionăm activitatea", a precizat sursa citată.



Potrivit directorului medical al spitalului, există o rezervă de lenjerii curate pentru toate secţiile până marţi, pentru zona de urgenţe vor fi luate lenjerii suplimentare, iar biberoanele şi instrumentarul pentru CPU merg la sterilizat la Spitalul de Pediatrie Ploieşti şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti de două ori pe zi.



Operatorul Hidro Prahova asigură necesarul de apă potabilă prin recipiente specializate, iar Primăria Câmpina asigură, cu cisterna proprie, apa pentru grupurile sanitare şi utilităţi, spune Tiu.



De asemenea, pentru pacienţi a fost cumpărată şi apă la PET.



Duminică dimineaţă erau internaţi la Spitalul Municipal Câmpina 80 de pacienţi.



"Cei internaţi nu sunt supuşi niciunui risc", a subliniat Călin Tiu.

