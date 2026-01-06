Inundații în Olt: Acumulări de apă în urma ploilor din Slatina. Pompierii intervin cu motopompe

Marți seară, pompierii Detașamentului Slatina au intervenit cu două autospeciale, dar și două motopompe, într-o misiune de monitorizare a acumulării apelor pe strada Agricultorului din municipiul Slatina.

În zonă au fost înregistrate acumulări de apă în apropierea locuințelor, potrivit ISU Olt.

„Cu ajutorul unui buldoexcavator al Companiei de Apă Olt, se lucrează pentru realizarea unei excavații pentru preluarea și dirijarea apelor către un teren viran, în vederea reducerii riscului de a fi afectate gospodăriile din zonă”, mai arată sursa citată.

(sursa: Mediafax)