Inundații în mai multe localități din județul Dâmbovița. Pompierii încearcă să scoată apa din curți

ISU anunță sâmbătă după amiaza că „în urma manifestării fenomenelor hidrologice prognozate pentru județul Dâmbovița, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru gestionarea situațiilor generate de acumulările de apă în gospodării.”

Până la redactarea anunțului, echipajele ISU Dâmbovița au acționat pentru a scoate apa din cel puțin 15 gospodării afectate.

„1 curte inundată în localitatea Românești, unde a intervenit Garda de Intervenție Potlogi cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; 10 curți inundate în localitatea Picior de Munte, unde a intervenit Detașamentul Găești cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; 2 curți inundate în municipiul Moreni, unde a intervenit Detașamentul Moreni cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; 1 curte inundată în localitatea Drăgăești-Pământeni, unde a intervenit Detașamentul Târgoviște cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; 1 curte inundată în localitatea Suta Seacă, unde a intervenit Detașamentul Târgoviște cu o autospecială de stingere cu apă și spumă”, au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița.

Autoritățile monitorizează în continuare situația din județ.