Ioan Dumitru Arsenie, fost inspector-șef IPJ Sibiu, a murit după o grea suferință. A fost un nume-cheie al reformei Poliției Române

Poliția sibiană, în doliu: a murit Ioan Dumitru Arsenie, fost inspector-șef al IPJ Sibiu

Poliția sibiană este în doliu după dispariția comisarului-șef (r) Ioan Dumitru Arsenie, fost Inspector Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, una dintre figurile-cheie ale instituției în anii 2000. Fostul lider al IPJ Sibiu s-a stins din viață pe 2 februarie, după o grea suferință, lăsând în urmă o carieră respectată și o amprentă puternică asupra reformei Poliției Române.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu traversează momente de profundă tristețe, după ce Ioan Dumitru Arsenie, fost comisar-șef și Inspector Șef al instituției, a trecut la cele veșnice. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, acesta era grav bolnav și se afla internat într-un spital din municipiul Sibiu, unde a decedat în seara zilei de 2 februarie, în urma complicațiilor medicale, potrivit Ora de Sibiu.

Un mandat într-o perioadă decisivă pentru Poliția Română

Ioan Dumitru Arsenie a condus IPJ Sibiu într-un context extrem de complex, marcat de transformări majore ale structurilor de ordine publică din România. A fost perioada de tranziție de la vechea structură a miliției către o poliție modernă, adaptată standardelor europene și cerințelor statului de drept.

În acei ani dificili, fostul inspector-șef a avut un rol esențial în consolidarea autorității instituției, profesionalizarea personalului și creșterea încrederii cetățenilor în actul de ordine și siguranță publică. Activitatea sa a fost apreciată atât de colegi, cât și de partenerii instituționali locali.

Lider respectat și profesionist desăvârșit

Foștii colegi îl descriu pe Ioan Dumitru Arsenie drept un om al regulilor, un profesionist riguros, dar și un lider echilibrat, care a pus mereu accent pe disciplină, responsabilitate și respectarea legii. După încheierea mandatului de inspector-șef, acesta a continuat să activeze în cadrul IPJ Sibiu, ocupând inclusiv funcția de adjunct, rămânând implicat în viața instituției până la retragerea din activitate.

Mesaje de condoleanțe din partea comunității

Vestea dispariției sale a fost primită cu tristețe în rândul polițiștilor sibieni, care și-au exprimat public recunoștința pentru contribuția sa la dezvoltarea și modernizarea instituției.

„Moartea comisarului-șef Ioan Dumitru Arsenie marchează sfârșitul unei etape importante din istoria IPJ Sibiu și pierderea unuia dintre oamenii care au gestionat una dintre cele mai sensibile perioade de reformă ale Poliției Române.

Familiei îndoliate și celor apropiați, colegii și comunitatea sibiană le transmit sincere condoleanțe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

„A sperat până în ultimul moment, că se va face bine și se va întoarce acasă, însă Dumnezeu a avut alte planuri cu el şi l-a luat în Impărăția Lui. Așa a plecat dintre noi cel care a fost - comisar - șef, Ioan Dumitru Arsenie! Dumnezeu să-l odihnească, în pace și să aline sufletele familiei, îndurerate...!!!”