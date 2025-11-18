ISU Tulcea: Incendiul la nava care transporta GPL a fost stins

„Analiza de risc, coroborată cu informațiile oficiale transmise de autoritățile ucrainene, indică faptul că incendiul a fost stins, iar situația nu mai prezintă niciun pericol pentru populație”, a transmis ISU Tulcea.

Prin urmare, începând de marți, de la ora 14.00, locuitorii din satul Plauru se pot întoarce la domiciliu.

Marți dimineața s-a permis revenirea acasă a locuitorilor din Ceatalchioi.

„Subliniem că măsura evacuării celor două localități (Ceatalchioi și Plauru) a fost dispusă pentru protejarea locuitorilor, a persoanelor care tranzitau zona expusă riscului și pentru prevenirea unor situații de urgență generate de o eventuală agravare a contextului, risc care la acel moment era unul semnificativ”, susțin pompierii din Tulcea.

Incidentul a început luni dimineață, când nava ce transporta GPL a fost lovită de o dronă în timp ce naviga pe Dunăre, în apropierea județului Tulcea.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele de monitorizare și supraveghere radar au detectat ținte în spațiul aerian ucrainean, aproape de granița României.

MApN a notificat IGSU pentru declanșarea procedurilor de alertare, iar la ora 02:30 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului.

