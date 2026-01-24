Jandarmii din Constanța salvează o lebădă rănită pe plaja Faleză Nord

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Ian 2026   •   17:00
Sursa foto: captura video/Au capturat lebedă în siguranță, apoi au transportat-o la centrul de îngrijire al complexului, unde va primi tratamentul necesar pentru recuperare

Jandarmii constănțeni au răspuns unui apel la 112 și au salvat o lebădă rănită de pe plaja Faleză Nord, Constanța. Cu ajutorul unui specialist de la Muzeul de Științe ale Naturii, pasărea primește îngrijiri. "Pentru noi, fiecare viață contează!"

Jandarmii constănțeni au salvat o lebădă rănită de pe plaja Faleză Nord din Constanța. Intervenția promptă a venit după un apel la 112, azi, 24 ianuarie 2026, când pasărea a fost găsită în dificultate pe malul mării.

Fără ezitare, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța au acționat alături de un specialist de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Au capturat lebedă în siguranță, apoi au transportat-o la centrul de îngrijire al complexului, unde va primi tratamentul necesar pentru recuperare.

„Pentru noi, fiecare viață contează!"

„Această acțiune demonstrează implicarea forțelor de ordine în protejarea faunei sălbatice din zona Constanței, un gest care inspiră comunitatea locală”, potrivit unui comunicat emis de IPJ Constanța.

 

 

 

