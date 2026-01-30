La Beiuș se va construi un aquapark de 28 milioane de euro

Valoarea proiectului este estimată la 28,23 milioane de euro, fără TVA, iar pentru realizarea lui autoritățile locale au obținut o finanțare nerambursabilă de 12,5 milioane de euro prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, cu sprijinul ADR Nord-Vest. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este stabilit pentru data de 17 martie 2026.

Complexul de agrement acvatic va fi construit pe un teren cu suprafața de 48.888 mp și va fi compus din 4 clădiri opt bazine exterioare, cu o suprafață desfășurată de 2.023 mp, o zonă exterioară amenajată pentru 600 de șezlonguri/ scaune și o parcare cu 200 de locuri.

Clădirea principală (S+P+2M) va avea o suprafață construită de 4.402,5 mp și va include un ansamblu de bazine și tobogane interioare pe categorii de vârstă, zonă șezlonguri, grupuri sanitare, vestiare cu 900 de dulapuri pentru vizitatori și 60 pentru personal, spații tehnice și pentru alimentație publică, o zonă Wellness și SPA cu tepidarium, bazin interior, jacuzzi, saune umede/ uscate, cameră sare și sală pentru masaj, o zonă administrativă și o zonă de relaxare cu șezlonguri.

Două clădiri vor fi amenajate pentru alimentație publică, respectiv pentru depozitarea deșeurilor și o altă (P+2E), platformei pentru tobogane.

Soluția propusă pentru încălzire/ climatizare este utilizarea energiei geotermale de care dispune municipiul Beiuș.

Capacitatea totală a complexului ajunge la circa 900 de persoane, simultan, iar durata de realizare a investiției este de 36 de luni.