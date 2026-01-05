x close
Locurile de joacă din Sectorul 1, întreținute cu 2 milioane de euro

de Redacția Jurnalul    |    05 Ian 2026   •   14:46
Primăria Sectorului 1 a Capitalei vrea să plătească până la 2 milioane de euro pentru întreținerea și repararea terenurilor de sport și a locurilor de joacă din sector.

Conform unei licitații lansate de către  Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, instituție aflată în subordinea primăriei este vorba despre un acord-cadru care vizează peste 70 locuri de joacă aflate în parcuri, în cartiere sau în incinta grădinițelor.

În caietul de sarcini, se precizează că achiziția este justificată prin obligațiile legale care revin administrației locale în ceea ce privește siguranța, funcționarea și întreținerea terenurilor de sport și a locurilor de joacă publice. Contractul acoperă atât lucrări de întreținere preventivă, cât și intervenții corective, realizate atunci când apar defecțiuni sau situații care pot pune în pericol utilizatorii.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 13 februarie, ora 15:00.

 

