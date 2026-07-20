„Astăzi încep lucrările la noul parc Grozăvești care va cuprinde inclusiv spații verzi care au fost ani de zile pierdute!”, anunță ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

Noul Parc Grozăvești va avea 31.000 de metri pătrați de spațiu verde. Proiectul include spații verzi, o peluză cu pajiști înflorate, terenuri și facilități pentru sport, două zone de joacă pentru copii, foișoare pentru lucru în aer liber, zone de relaxare cu hamace, un loc de joacă pentru câini, un turn de belvedere de 14 metri și o piațetă pentru evenimente.

Vor fi plantați și un număr de 355 de arbori noi, pe lângă cei 479 existenți, precum și plantarea a 1.500 de arbuști și amenajarea a 2.900 mp. de plante perene și ornamentale.

De asemenea, un vagon de metrou va fi transformat într-un spațiu pentru expoziții și activități educaționale.

Potrivit sursei citate, parcul va fi iluminat funcțional, ambiental și arhitectural, sistem automatizat de irigații, inclusiv cu apă colectată în bazine de retenție a apelor pluviale, precum și mobilier urban și facilități pentru comunitate. De asemenea, amenajarea reunește și vegetația matură existentă în zonă.

Buzoianu le-a mulțumit colegilor care s-au implicat pentru realizarea proiectului, dar și lui Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei, pentru sprijin.

(sursa: Mediafax)