Magia Crăciunului prinde viață la ROMEXPO. Traseul Spiridușilor devine inima Crăciunului Nordului

Ediția din acest an este susținută de UniCredit Bank, banca oficială și partenerul principal al evenimentului, care contribuie la dezvoltarea unei experiențe accesibile, sigure și prietenoase pentru familii, punând accent pe educație, comunitate și magie autentică.

Pentru a oferi vizitatorilor o experiență și mai plăcută, clienții **UniCredit Bank** care achită cu cardul în cadrul târgului, vor primi un voucher special pentru o experiență gratuită în cadrul Crăciunului Nordului, o mica surpriză care aduce și mai multă bucurie în această perioadă festivă.

În centrul conceptului se află „Traseul Spiridușilor”, o experiență unică în București, care devine anul acesta motorul unei aventuri interactive și educative pentru copii. Proiectul este conceput ca o călătorie în lumea magică a Crăciunului, ghidată de spiriduși veseli ce îi conduc pe cei mici prin ateliere tematice și activități creative.

Copiii vor putea realiza propriile decorațiuni pentru brad, vor scrie scrisori către Moș Crăciun în Oficiul Poștal al Spiridușilor, vor crea figurine haioase în atelierul „Lipiți și Zâmbiți” și vor participa la o adevărată aventură creativă, la finalul căreia îi așteaptă premii simbolice și o întâlnire memorabilă cu Moș Crăciun. Experiența se încheie cu o tombolă festivă, care le oferă celor mici șansa de a se bucura de daruri tematice de sărbători.

Traseul Spiridușilor va avea două ediții speciale. Pe 1 decembrie, vizitatorii sunt invitați să descopere varianta „**Spiriduși pentru România”, o ediție dedicată Zilei Naționale, în care tradițiile românești se împletesc cu magia Crăciunului.

În perioada 26–31 decembrie, ediția specială „Spiridușii Anului Nou” aduce un traseu tematic plin de surprize, activități creative și elemente festive, pregătite special pentru ca cei mici să întâmpine noul an într-o atmosferă caldă și jucăușă.”

Crăciunul Nordului nu este doar un târg, ci un adevărat oraș al bucuriei. Vizitatorii vor putea admira priveliștea Bucureștiului din Roata Panoramică, vor patina pe gheața patinoarului acoperit, se vor bucura de parcul de distracții, vor participa la spectacole zilnice pentru copii și vor descoperi mii de produse locale în Christmas Market și în Piața Volantă. În Târgul de brazi, atmosfera de sărbătoare prinde viață, iar zona Food Court completează experiența cu arome tradiționale și delicii de iarnă.

Pe scena principală, magia va fi amplificată de concerte live susținute de artiști îndrăgiți, spectacole dedicate copiilor și multe surprize pentru toată lumea!

Crăciunul Nordului este un eveniment pentru întreaga familie, o celebrare a luminii, a comunității și a bucuriei de a fi împreună. Intrarea este liberă pe toată durata evenimentului, iar programul complet, alături de toate noutățile, poate fi urmărit pe paginile oficiale de social media și pe site-ul craciunulnordului.ro

Te așteptăm la cel mai spectaculos târg de crăciun din București între 28 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026 la ROMEXPO, București!