Magistrala M4 va avea 14 stații noi între Gara de Nord și Gara Progresul

„Traficul din oraș, rapiditatea cu care ajungem dintr-un punct în altul și setarea unor standarde de normalitate în spațiile publice sunt esențiale pentru un București modern. Asta am făcut în Sectorul 4, prin extinderea magistralei M2, care astăzi este un exemplu recunoscut de toți bucureștenii. Extinderea magistralei M4 spre zona de Sud este deja un proiect aprobat, cu un contract de finanțare de aproximativ 17 miliarde de lei. Va avea alte 14 stații între Gara de Nord și Gara Progresul”, este mesajul transmis de Daniel Băluță.

Potrivit proiectului acestuia, va fi o magistrală care va conecta „la propriu orașul”.

„Și nu ne oprim aici, ne propunem să facem mai mult pentru Capitală. Fapte, nu vorbe: singurul mod prin care putem moderniza Bucureștiul”, transmite Băluță.

(sursa: Mediafax)