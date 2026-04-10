Scumpiri la STB: biletul ar putea ajunge la 5 lei. Decizia revine din nou pe masa Primăriei Capitalei

STB București: biletul ar putea crește de la 3 la 5 lei. Noua propunere în CGMB

Tarifele pentru transportul public din București revin în centrul atenției. După un vot eșuat la începutul anului, autoritățile discută din nou majorarea prețului unei călătorii STB, într-un context tensionat, cu presiuni financiare și dispute politice.

Noua propunere, analizată săptămâna viitoare

Primăria Capitalei și Consiliul General al Municipiului București vor relua, săptămâna viitoare, discuțiile privind majorarea tarifelor pentru transportul public operat de Societatea de Transport București (STB).

Noua propunere prevede creșterea prețului unei călătorii de la 3 lei la 5 lei, ceea ce ar însemna o scumpire de aproximativ 66%.

Proiectul urmează să fie analizat mai întâi în cadrul unei ședințe AGA STB, înainte de a ajunge pe masa consilierilor generali.

Propunerea revine după ce a fost respinsă la vot în ianuarie

În luna ianuarie, o inițiativă similară a fost respinsă în Consiliul General, unde doar 23 din cei 55 de consilieri au votat pentru majorare. Susținerea a venit atunci din partea reprezentanților PNL, USR, REPER și Forța Dreptei.

De această dată, proiectul ar putea avea un parcurs diferit, fiind susținut inclusiv de consilieri PSD, potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar.

Propunerea va fi prezentată în cadrul unei ședințe AGA STB care va avea loc săptămâna viitoare.

Decizia finală depinde de introducerea proiectului pe ordinea de zi

Un rol esențial îl are introducerea proiectului pe ordinea de zi a Consiliului General, etapă care, potrivit surselor, depinde de Ciprian Ciucu.

Deocamdată, acesta nu a inclus propunerea în dezbatere.

„I-am trimis documentul încă o dată săptămâna trecută, dar nu l-a pus pe ordinea de zi”, a declarat Marian Artimon, consilier PSD în CGMB și membru AGA STB.

Acesta susține că necesitatea majorării este urgentă și contestă ideea că proiectul ar fi fost deja discutat oficial în ianuarie.

„Încă din ianuarie 2025 am solicitat prin document să crească tariful la cinci lei căci societatea se duce în faliment. Din păcate fostul primar general (Nicușor Dan – n.red.), fostul primar interimar și actualul primar nu le-au pus pe ordinea de zi. E imperios necesar având în vedere faptul că nu se asigură compensația pe care se obligaseră să o plătească prin contract. Săptămâna viitoare în cadrul ședinței AGA voi solicita creșterea. Costul acesteia nu poate fi 50 eurocenți când la STB nivelul de clandestinitate este de peste 30%”, spune Artimon.

STB: majorarea tarifelor ar ajuta compania să evite problemele financiare

Reprezentanții STB susțin că o eventuală creștere a tarifelor ar avea un impact direct asupra stabilității financiare a companiei.

Directorul general Andrei Dinculescu afirmă că majorarea ar contribui la îmbunătățirea cash-flow-ului și la susținerea activității curente.

„STB a trimis un punct de vedere oficial prin AGA. Membrii AGA au transmis către Primărie dorința de a se mări acest tarif, STB a trimis la rândul lui către Primărie un astfel de proiect cu mărirea la 5 lei, dar nu a intrat pe ordinea de zi. Speram din discuțiile avute să fi intrat deja în ședința trecută. Ne-ar ajuta foarte mult și creșterea prețului pe km unde există propuneri de aproximativ un an și jumătate de majorare căci nu a mai fost actualizat din 2023 prețul pe km”, a declarat Andrei Dinculescu.

Și abonamentele ar putea fi afectate

Pe lângă creșterea prețului biletului, și abonamentele, inclusiv cele valabile 24 de ore, ar urma să fie ajustate.

În prezent, STB primește compensații de la Primăria Capitalei în funcție de numărul de kilometri parcurși și de tipul de transport – tramvai, troleibuz sau autobuz – însă aceste valori nu au mai fost actualizate din 2023.