Maramureș: 11 tineri, implicați într-o bătaie într-o piață din Târgu Lăpuș. Patru au ajuns la spital

de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   13:34
Unsprezece tineri au fost implicați sâmbătă într-un scandal într-o piața din Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Aceștia s-au lovit cu diverse obiecte, iar patru dintre ei au ajuns la spital.

Potrivit IPJ Maramureș, polițiștii au intervenit sâmbătă în Piața Eroilor din Târgu Lăpuș pentru aplanarea unui conflict sesizat la 112.

În urma intervenției, conflictul a fost aplanat, fiind identificați 11 tineri implicați, cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani.

Din primele verificări a reieșit că două grupuri de tineri, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat reciproc, folosind obiecte contondente.

Inițial, tinerii au refuzat intervenția personalului medical, însă ulterior patru dintre aceștia s-au prezentat la o unitate medicală. Unul dintre ei, de 23 de ani, a rămas internat.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, amenințare și distrugere.

(sursa: Mediafax)

