Rețeta surprinzătoare a unui călugăr bucătar de la o mănăstire pentru masa de Sf. Andrei

Călugărul Efrem Băndărică, bucătarul mănăstirii Dervent, din județul Constanța, a prezentat una dintre rețetele tradiționale pregătite pentru pelerini de Sfântul Andrei. El a dezvăluit modul în care sunt făcute sarmalele cu carne de pește. Este vorba despre un preparat de post nelipsit din bucătăria monahală în această perioadă.

Dezvăluirile au fost făcute pe pagina de Facebook a călugărului.

„Pregătiri intense se fac pentru pelerinii care vor veni în vizită cu prilejul cinstirii Sfântului Apostol Andrei. În tihna acestor zile, totul se pune la punct cu grijă: ca fiecare suflet să fie primit cu bună rânduială, iar sărbătoarea să-și păstreze frumusețea ei veche și binecuvântată”, a scris călugărul Efrem Băndărică pe rețeaua socială.

Printre preparatele pe care le pregătește pentru credincioșii care ajung la mănăstire se numără sarmalele cu carne de pește, o rețetă pe care a ales să o împărtășească publicului. Lista ingredientelor este una simplă, dar bine gândită: carne de pește fitofag, ceapă, bulgur auriu, cimbru, mult pătrunjel, pastă de bulion, morcov, țelină, sare, ulei, piper negru, puțină boia de ardei iute, frunze de viță murată și frunze de varză murată.

„Desigur, rețeta nu este pentru cunoscători, ci pentru cei care doresc să învețe din puținul pe care îl pot împărtăși prin această postare. Iar felul în care așez sarmalele în oală are și el rostul lui: când le vom scoate, totul va fi mai ușor, mai rânduit și mai frumos, după datina noastră”, a adăugat călugărul.

Mănăstirea Dervent se află în județul Constanța, la aproximativ 20 de kilometri de frontiera cu Bulgaria.

(sursa: Mediafax)