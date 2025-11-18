Mașină izbită într-o țeavă de gaz la Rucăr

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Noi 2025   •   09:39
Un autoturism a rupt o țeavă de gaz pe DN 73, în Rucăr, obligând pompierii să evacueze opt persoane și să oprească traficul pe ambele sensuri. Nu au fost victime, dar scurgerile de gaz au impus măsuri rapide de siguranță.

Un accident rutier produs în comuna Rucăr, județul Argeș, a dus la oprirea traficului pe DN 73, după ce un autoturism a părăsit șoseaua și a lovit o țeavă de gaz de pe strada Brașovului.

Impactul a avariat și un gard din zonă, iar conducta spartă a generat scurgeri în atmosferă.

Pompierii au intervenit cu două echipaje și au instituit imediat un perimetru de siguranță.

Opt persoane din două gospodării aflate în apropiere au fost evacuate, șase au ieșit singure din case, iar alte două au fost ajutate de salvatori.

Pentru a preveni orice risc de explozie, pompierii au creat o perdea de apă care a dispersat gazul, măsură menținută până la sosirea echipei specializate a distribuitorului de gaz.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului, însă circulația rutieră a fost oprită temporar pe ambele sensuri.

Autoritățile au reluat traficul după ce zona a fost declarată sigură.

(sursa: Mediafax)

