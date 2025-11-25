Mesaj Ro-Alert în Galați: Posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian

UPDATE:

Potrivit ISU Galați, au fost transmise două mesaje, unul a vizat zona de est a județului, iar al doilea întregul județ.

Mesajele au vizat „posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina” și riscul de cădere a unor fragmente din spațiul aerian.

Conform autorităților, nu au fost raportate incidente și nu au fost înregistrate apeluri la 112.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăposți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost rămâneți în interiorul casei departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesaj.

Mesajul a fost emis marți dimineața de autorități inclusiv în orașul Galați.

Atacurile cu drone ale Federației Ruse au fost frecvente în ultimele zile în apropierea frontierei cu România.

Luni, sistemele de monitorizare radar au detectat ținte aeriene pe direcția Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaților germani, din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situației aeriene.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)