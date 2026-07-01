Metoda „Accidentul” face o nouă victimă: O bătrână a dat 40.000 de lei unor escroci

"Din primele verificări efectuate de poliţişti, a reieşit că, în dimineaţa zilei de 30 iunie 2026, în jurul orei 09:00, o femeie, în vârstă de 89 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi fost apelată pe telefonul fix de către un bărbat care s-ar fi prezentat drept fiul ei şi i-ar fi spus că are probleme de sănătate şi se află internat în spital. În conversaţie ar fi intervenit un bărbat care s-ar fi prezentat drept cadru medical şi i-ar fi solicitat femeii o sumă pentru achiziţionarea unui aparat medical, necesar fiului ei. Femeia a dat curs solicitării şi i-ar fi dat unei femei care s-a prezentat la domiciliul său 40.000 de lei", a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.



Ulterior, femeia i-a relatat unui vecin ceea ce s-a întâmplat şi a realizat că a fost indusă în eroare, iar fiul ei nu are probleme de sănătate.



Poliţiştii efectuează cercetări într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în vederea identificării autorilor şi recuperării prejudiciului.



"Revenim cu rugămintea de a discuta cu părinţii şi bunicii dumneavoastră despre aceste situaţii! Sfătuiţi-i să nu dea curs unor astfel de solicitări, să verifice informaţiile, să nu furnizeze date cu caracter personal şi să fie prudenţi", a transmis IPJ Alba.



În Alba au fost în ultima perioadă mai multe cazuri de vârstnici păcăliţi prin această metodă. AGERPRES