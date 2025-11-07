x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident nautic la Mila 23 în timpul unei competiții de pescuit sportiv

Accident nautic la Mila 23 în timpul unei competiții de pescuit sportiv

de Redacția Jurnalul    |    07 Noi 2025   •   16:30
Accident nautic la Mila 23 în timpul unei competiții de pescuit sportiv

Un incident nautic s-a produs vineri pe canalul Eracle, în timpul Etapei a IV-a a Campionatului Național de Spinning din Barcă – Aquamania Challenge Cup 2025. Nicio persoană nu a fost rănită.

Accidentul, surprins în imagini distribuite pe rețelele de socializare, a avut loc în condiții de trafic intens pe canale, generate de desfășurarea etapei competiționale, potrivit stiriconstanta.ro.

Organizatorii – Liga Română de Spinning și CS Aquamania – au transmis un apel către participanți și localnici să respecte cu strictețe regulile de navigație pentru evitarea unor situații similare.

Etapa din Delta Dunării a reunit numeroase echipaje, iar afluxul de bărci pe canalele din zonă a dus la îngreunarea circulației.

Ancheta privind circumstanțele producerii incidentului este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: mila 23 accident spinning barca
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri