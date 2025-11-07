Accident nautic la Mila 23 în timpul unei competiții de pescuit sportiv

Accidentul, surprins în imagini distribuite pe rețelele de socializare, a avut loc în condiții de trafic intens pe canale, generate de desfășurarea etapei competiționale, potrivit stiriconstanta.ro.

Organizatorii – Liga Română de Spinning și CS Aquamania – au transmis un apel către participanți și localnici să respecte cu strictețe regulile de navigație pentru evitarea unor situații similare.

Etapa din Delta Dunării a reunit numeroase echipaje, iar afluxul de bărci pe canalele din zonă a dus la îngreunarea circulației.

Ancheta privind circumstanțele producerii incidentului este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)