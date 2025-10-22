Ministerul Sănătății ridică autorizația spitalului privat din Constanța, după moartea unei polițiste

Gândul a obținut în exclusivitate imagini din spital și raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, în care se constată nereguli grave la clinica medicală Armonia din Constanța, operată de Isis Medical Center. Mai mult, raportul Corpului de Control a fost trimis la DNA și la Parchet, pentru ancheta penală în desfășurare.

Femeia, în vârstă de 29 de ani, a murit la Spitalul Județean Constanța, unde a fost transferată după ce au apărut complicații la naștere în clinica Armonia, deținută de cetățeanul egiptean Zaher Mohamed (67%) și românul Vlad-Iustin Tica (33%).

Corpul de Control al Ministerului Sănătății a verificat unitatea sanitară în perioada 15.10.2025-17.10.2025. Inspectorii Ministerului Sănătății au descoperit nereguli grave.

În primul rând, fișa de transfuzie a pacientei L.M., care a decedat în urma complicațiilor apărute la naștere, nu este semnată de medic, ci doar parafată.

„Fișa pacientului transfuzat nu este semnată de către pacientă care a beneficiat de tratamentul transfuzional, nu este consemnată ora acord consimțământ, nu are consemnată ora ultimei hemoleucograme efectuate iar documentul este parafat dar nu și semnat de personalul medical prescriptor/medic garda”, se arată în raport.

Mai mult, sângele pentru transfuzie era ținut într-un frigider de uz casnic și nu în unități friogorifice specializate, specifice unei clinici medicale.

„Echipamentul de stocare a produselor sanguine labile constă în combină frigorifică de tip casnic, nevalidat de către Centrul de Transfuzie Sanguină, contrar prevederilor”, conform sursei menționate.

Într-o ladă frigorifică nesecurizată erau depozitate deșeurile considerate periculoase, consemnează inspectorii Ministerului Sănătății, iar aceasta era depozitată afară, într-un spațiu impropriu, nerespectându-se normele de igienă.

„La data controlului – 15.10.2025 – orele 12.00, la verificarea efectuată prin sondaj, au fost identificate produse biocide, materiale sanitare cu termen de valabilitate expirat, după cum urmează:

– Mască balon sterilizată, cu termen de expirare 08.2024, balon Ruben sterilizat cu termen de expirare 08.2024, la nivelul salonului ATI.

-Gel ecograf cu termen de valabilitate depășit, iar unele recipiente prezentau urme vizibile de murdărie.

-Produs dezinfectant Aniosgel data expirării 08.2025, la nivelul sălii de tratamente pediatrie.

-Produs dezinfectant Aniosgel data expirării 03.2025, la nivelul oficiului alimentar”.

Mai mult, unitatea sanitară nu deține avizele și autorizațiile actualizate pentru toate produsele dezinfectante, informează gandul.ro.

Inspectorii au decis, ca atare, închiderea activității blocului operator din cadrul clinicii și a compartimentului de Terapie Intensivă (ATI) și o serie de amenzi pentru nerespectarea normelor sanitare. De asemenea, raportul a fost trimis către procurorii DNA și Parchet.

(sursa: Mediafax)