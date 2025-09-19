Minoră de 13 ani, agresată sexual de către tatăl vitreg. Suspectul a fost reținut

Joi seara, polițiștii Secției nr.2 Poliţie Rurală Breasta au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 56 de ani, din comuna Predești, județul Dolj, acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor.

Miercuri, polițiștii au fost sesizați de către reprezentanții unei unități de învățământ, din comuna Predești, cu privire la faptul că, o minoră de 13 ani ar fi fost agresată sexual de un membru al familiei.

Din cercetări s-a stabilit că, în cursul zilei de 7 septembrie, în jurul orei 15.00, în timp ce se afla la domiciliul din comuna Predești, minora ar fi fost agresată sexual de către tatăl său vitreg.

În baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Totodată, vineri, cel în cauză va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

(sursa: Mediafax)