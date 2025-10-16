A murit Horia Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj

Horia Uioreanu, fost deputat în Parlamentul României și președinte al Consiliului Județean Cluj, era rezident al Centrului Caro din Gilău în perioada august – octombrie 2025.

Pe parcursul acestei perioade, personalul centrului i-a oferit întreaga asistență și îngrijire necesară, cu profesionalism și respect, contribuind la ameliorarea suferințelor generate de afecțiunile de care suferea.

Mama fostului deputat i-a fost permanent alături, alegând, la rândul său, să fie rezidentă în cadrul Centrului Caro, pentru a-l sprijini pe durata acestei etape din viață.

În data de 16 octombrie 2025, domnul Horia Uioreanu a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o familie devotată, care i-a fost aproape până în ultimele clipe, precum și amintirea unei vieți dedicate serviciului public.

(sursa: Mediafax)