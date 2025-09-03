Modificări în circulația unor trenuri. Se realizează lucări în stația Aluniș Mureș

În zilele de 19, 20, 26 și 27 septembrie 2025, trenul IR 1645 București Nord – Deda – Aluniș Mureș – Reghin – Târgu Mureș se anulează pe distanța Deda – Târgu Mureș și circulă astfel:

-în zilele de 19, 20, 26 și 27 septembrie circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța București Nord – Deda.

-în zilele de 19 și 20 septembrie 2025, se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto de la stația Deda (de la IR 1645 și R 4511) la stația Aluniș Mureș, pentru trenul IR 12645 Aluniș Mureș (plecare 20.53) – Târgu Mureș (sosire 21.40).

-în zilele de 26 și 27 septembrie se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto de la stația Deda (de la IR 1645 și R 4511), la stația Reghin, pentru trenul IR 12647 Reghin (plecare 21.00) – Târgu Mureș (sosire 21.33).

De asemenea, în perioada 19 – 21 septembrie 2025 și 26 -28 septembrie 2025, trenul IR 1646 Târgu Mureș – Reghin – Aluniș Mureș – Deda – Brașov se anulează pe distanța Târgu Mureș – Deda și circulă astfel:

-în perioada 19– 21 septembrie 2025, circulă trenul suplimentar IR 12646 Târgu Mureș – Aluniș Mureș, în condițiile și opririle trenului IR 1646, se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto de la stația Aluniș Mureș (de la trenul IR 12646), la stația Deda, pentru trenul IR 1646, care, pe distanța Deda – Brașov circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

-în perioada 26 – 28 septembrie 2025, circulă trenul suplimentar IR 12648 Târgu Mureș – Reghin, în condițiile și opririle trenului IR 1646, se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto de la stația Reghin (de la trenul IR 12648), la stația Deda, pentru trenul IR 1646, care, pe distanța Deda – Brașov, circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

Totodată, în zilele de 19 și 26 septembrie circulă trenul suplimentar R 13550 Târgu Mureș (plecare 06.40) – Reghin – Aluniș Mureș – Deda, în condițiile și opririle trenului IR 1646.

În perioada 19 – 21 septembrie 2025, trenul IR 1748 Târgu Mureș – Reghin – Aluniș Mureș – Deda se anulează pe distanța Aluniș Mureș – Deda, circulă pe distanța Târgu Mureș – Aluniș Mureș conform graficului din Mersul Trenurilor și se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto de la stația Aluniș Mureș (de la trenul IR 1748) la stația Deda (pentru trenul IR 366/12366).

În perioada 26 – 28 septembrie 2025, trenul IR 1748 Târgu Mureș – Reghin – Aluniș Mureș – Deda se anulează pe distanța Reghin – Deda, pe distanța Târgu Mureș – Reghin circulă conform graficului din Mersul Trenurilor și se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto de la stația Reghin (de la trenul IR 1748) la stația Deda (pentru trenul IR 366/12366).

În perioada 19 – 21 septembrie 2025, trenul IR 1749 Deda – Aluniș Mureș – Reghin – Târgu Mureș se anulează pe distanța Deda – Aluniș Mureș, asigurându-se transbordarea călătorilor cu mijloace auto de la stația Deda (de la trenul IR 367/12367), la stația Aluniș Mures, pentru trenul IR 1749, care, pe distanța Aluniș Mureș – Târgu Mureș, circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

În perioada 26 – 28 septembrie 2025, trenul IR 1749 Deda – Aluniș Mureș – Reghin – Târgu Mureș se anulează pe distanța Deda – Reghin, asigurându-se transbordarea călătorilor cu mijloace auto de la stația Deda (de la trenul IR 367/12367), la stația Reghin, pentru trenul IR 1749, care, pe distanța Reghin – Târgu Mureș, circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

De asemenea, intervin modificări temporare și în circulața unor trenuri locale, care sunt anunțate în stațiile de pe traseul acestora.