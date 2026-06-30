Modificări importante de luna viitoare în mersul curselor navale Galați – Tulcea

Astfel, cursele cu bacul peste Dunăre între cele două localităţi vor avea loc, zilnic, începând de miercuri, 1 iulie, între orele 06:00 şi 18:00, cu plecare la ora exactă din satul IC Brătianu, şi la fiecare "şi jumătate", din Galaţi, în condiţiile în care anterior cursele se efectuau în intervalele orare 6:00-10:00 şi 14:00-22:00.



Reprezentanţii Navrom Bac SRL din Galaţi au explicat decizia pentru AGERPRES prin necesitatea preluării traficului inclusiv la miezul zilei, în contextul sezonului estival, prin lipsa traficului în intervalul orar 18:00-22:00, precum şi prin necesitatea asigurării unei activităţi în flux continuu pentru navigatori.



De la mijlocul lunii aprilie până în prezent, societatea Navrom Bac SRL a decis modificarea programului, ca măsură de limitare a pierderilor financiare înregistrate pe fondul dării în folosinţă a podului peste Dunăre între judeţele Tulcea şi Brăila.



Compania gălăţeană este singura care asigură transportul călătorilor şi mărfurilor de pe un mal pe celălalt al Dunării între Galaţi şi Tulcea, precum şi între oraşul Isaccea, judeţul Tulcea, România, şi localitatea Orlivka, regiunea Odesa, Ucraina.

AGERPRES