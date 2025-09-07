Doi șoferi au murit într-un accident produs pe un drum județean din Argeș

Din primele cercetări s-a stabilit că un tânăr de 23 de ani, care conducea un autoturism pe DJ 703K, posibil pe fondul vitezei excesive, pe o porțiune de drum în curbă, a intrat într-un autoturism care se deplasa din sensul opus, condus de un tânăr de 21 de ani.

În urma impactului, ambii șoferi au murit. De asemenea, o tânără de 21 de ani, pasageră dreapta față în primul autoturism, a suferit leziuni, fiind transportată la spital pentru investigații medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, în care cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul.