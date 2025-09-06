x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Motociclist căzut într-o râpă în Alba. Pompierii și Salvamont acționează pentru a-l salva

Motociclist căzut într-o râpă în Alba. Pompierii și Salvamont acționează pentru a-l salva

de Redacția Jurnalul    |    06 Sep 2025   •   17:00
Motociclist căzut într-o râpă în Alba. Pompierii și Salvamont acționează pentru a-l salva

UPTADE: Persoana a fost extrasă de către elicopterul SMURD, urmând să fie predată unui echipaj SAJ.

Știre inițială: Detașamentul de Pompieri Sebeș și Salvamont Alba intervin pentru salvarea unui motociclist căzut într-o zonă greu accesibilă.

„Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș în cooperare cu Salvamont Alba intervin pentru salvarea unui motociclist cazut în pădure, în zona Căpâlna de Sebes, zona greu accesibilă”, potrivit ISU Alba.

Motociclistul a suferit leziuni la unul dintre membrele superioare. Este conștient și cooperant.

A fost solicitat elicopterul SMURD Târgu Mureș cu troliu pentru evacuarea victimei din zona greu accesibilă.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: motociclist pompieri salvamont răpă
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri