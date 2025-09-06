Motociclist căzut într-o râpă în Alba. Pompierii și Salvamont acționează pentru a-l salva

Știre inițială: Detașamentul de Pompieri Sebeș și Salvamont Alba intervin pentru salvarea unui motociclist căzut într-o zonă greu accesibilă.

„Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș în cooperare cu Salvamont Alba intervin pentru salvarea unui motociclist cazut în pădure, în zona Căpâlna de Sebes, zona greu accesibilă”, potrivit ISU Alba.

Motociclistul a suferit leziuni la unul dintre membrele superioare. Este conștient și cooperant.

A fost solicitat elicopterul SMURD Târgu Mureș cu troliu pentru evacuarea victimei din zona greu accesibilă.

