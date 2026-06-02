Semnalele de pace ale lui Trump schimbă totul pe burse

La începutul săptămânii, piețele au reacționat negativ după ce Iranul a suspendat negocierile cu Statele Unite și a anunțat intenția de a închide complet Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Temerile privind o escaladare a conflictului au împins cotațiile petrolului în sus. Situația s-a schimbat însă după declarațiile lui Donald Trump, care a afirmat că discuțiile cu Teheranul continuă într-un „ritm rapid”, mai arată Euronews.

Ca urmare, petrolul american WTI a coborât cu aproximativ 4% față de vârful atins luni, ajungând la circa 91,3 dolari pe baril. Și petrolul Brent, referința internațională, a pierdut aproximativ 4%, până la 97,2 dolari pe baril.

Trump a declarat că a discutat atât cu oficiali israelieni, cât și cu reprezentanți ai Hezbollah pentru a evita extinderea confruntărilor din Liban, un dosar care riscă să afecteze negocierile mai ample privind Iranul. Mesajele au fost interpretate de investitori ca un semnal că Washingtonul încearcă să mențină deschisă calea diplomatică și să evite o nouă escaladare militară în regiune.

Pentru piețe, orice progres în direcția unui acord este important, deoarece conflictul a amplificat temerile privind aprovizionarea globală cu energie și stabilitatea comerțului internațional.

Optimismul s-a reflectat rapid și pe piețele financiare. Indicele paneuropean STOXX Europe 600 și Euro Stoxx 50 au avansat cu aproximativ 0,9% la deschiderea ședinței de marți. Printre cele mai importante piețe europene, indicele german DAX a înregistrat una dintre cele mai bune evoluții, în timp ce indicii din Franța, Italia, Marea Britanie, Olanda și Elveția au consemnat creșteri cuprinse între 0,6% și 1%.

Și piețele asiatice au închis în mare parte pe plus. Indicele sud-coreean KOSPI a crescut cu aproximativ 2,6%, recuperând corecția din ziua precedentă și apropiindu-se din nou de maxime istorice. În schimb, indicele japonez Nikkei 225 a înregistrat un recul de aproximativ 0,5%. În Hong Kong, indicele Hang Seng Index a avansat cu 2,5%, iar indicele chinez CSI 300 a câștigat aproximativ 1,5%.

Investitorii urmăresc în continuare cu atenție situația din Strâmtoarea Ormuz, prin care înainte de conflict tranzita aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol. Orice semn de redeschidere completă a rutei maritime sau de apropiere a unui acord între Washington și Teheran ar putea continua să reducă presiunea asupra prețurilor energiei.

