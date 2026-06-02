Ancheta jafului de la Luvru se extinde: Noi probe indică legături strânse cu Belgia

Au apărut noi detalii privind jaful de la Muzeul Luvru din Paris, din data de 19 octombrie 2025, relatează Euronews.

Ancheta a căpătat o dimensiune internațională, în momentul apariției unei piste belgiene considerate serioase de anchetatori.

Potrivit unui ziar local, analiza telefoanelor mai multor suspecți din Europa de Est a scos la iveală schimburi de replici și conexiuni care sugerează legături directe cu Belgia. Suspecții sunt cunoscuți pentru furtul de bunuri, conform sursei.

Apelurile, fotografiile stocate pe telefoane, în special cele ale Galeriei d'Apollon unde au fost furate Bijuteriile Coroanei, precum și mișcările și anumite contacte identificate, îi îndreaptă acum pe detectivi către Belgia. Țara este considerată o posibilă bază de operațiuni pentru rețeaua implicată.

Anchetatorii francezi s-au deplasat în Belgia pentru a-și continua anchetele la fața locului. Verificările sunt în curs de desfășurare. Anchetatorii nu cercetează doar anturajul suspecților deja identificați în Franța, ci și potențialii complici sau persoane care ar fi putut ajuta la organizarea jafului.

Noile descoperiri întăresc teoria conform căreia jaful a fost orchestrat în numele unor susținători internaționali foarte bogați sau al unor rețele criminale extrem de specializate, mai precizează sursa.

Autoritățile franceze continuă anchetele pe teritoriul național. Cercetările continuă pentru a identifica toți membrii rețelei și pentru a înțelege cum a fost organizat jaful. Recuperarea operelor și obiectelor de valoare furate și destructurarea întregii operațiuni rămâne în continuare scopul anchetelor.

Niciunul dintre obiectele furate nu a fost recuperat până în prezent. Potrivit unui jurnalist de la Le Parisien și unui altul de la ziarul belgian L'Avenir, citați de sursă, o audiere ar putea avea loc săptămâna aceasta cu suspecții francezi. Unii dintre ei ar fi „gata să dezvăluie unde sunt ascunse bijuteriile furate”. Dezvăluirile lor le-ar reduce pedepsele, mai arată sursa.

