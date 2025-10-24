x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un muncitor a căzut de la etajul 5 al unui bloc din Timișoara și a murit

Un muncitor a căzut de la etajul 5 al unui bloc din Timișoara și a murit

de Redacția Jurnalul    |    24 Oct 2025   •   11:17
Un muncitor a căzut de la etajul 5 al unui bloc din Timișoara și a murit

Un bărbat de 51 de ani care lucra la fațada unui bloc din Timișoara a căzut de pe schelă de la etajul 5 și a murit.

Vineri dimineață, în jurul orei 10:00, polițiștii au fost anunțați că un bărbat ar fi căzut de pe o schelă în timp ce lucra la etajul 5 al unui imobil de pe strada Armoniei din Timișoara.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 51 de ani care era decedat.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cazut schela muncitor mort
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri