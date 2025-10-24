Un muncitor a căzut de la etajul 5 al unui bloc din Timișoara și a murit

Vineri dimineață, în jurul orei 10:00, polițiștii au fost anunțați că un bărbat ar fi căzut de pe o schelă în timp ce lucra la etajul 5 al unui imobil de pe strada Armoniei din Timișoara.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 51 de ani care era decedat.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

(sursa: Mediafax)