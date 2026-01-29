Doi ucraineni, blocați în Munții Maramureșului. Acțiune de salvare dificilă: ger și zăpadă de 2 m

La acțiunea de căutare participă salvamontiști și polițiști de frontieră din Maramureș.

Potrivit apelului primit de salvatorii montani prin 112, este vorba de două persoane cu vârste sub 30 de ani, care au ajuns într-o zonă periculoasă, de unde nu mai pot coborî singuri.

Salvamontișii susțin că temperaturile sunt scăzute, iar la noapte temperatura resimțită va ajunge la -15...-17°C. De asemenea, stratul de zăpadă este foarte mare, depășind în anumite locuri 2 metri.

Cei doi tineri au anunțat că suferă de frig extrem, nu au provizii și și-au pierdut complet orientarea.

Echipele de salvamontiști și polițiști au pornit în misiune pentru a-i găsi la timp pe cei doi și pentru a-i aduce în siguranță la bază.

(sursa: Mediafax)