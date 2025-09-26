Crimă la Murfatlar. O femeie și-a înjunghiat în piept soțul

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța care cercetează cazul spun că omorul a avut loc în urma unui conflict între soți pe fondul consumului de alcool.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtivă, că în cursul zilei de 24 septembrie 2025, în jurul orei 21:00, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în cursul unui conflict conjugal, în timp ce se aflau în locuinţa comună din orașul Murfatlar, inculpata şi-a ucis soţul, B.V., aplicându-i victimei o lovitură cu cuţitul în piept, astfel încât i-a provocat o plagă înjunghiată hemitoracică stângă, cu interesare cardio-pulmonară, hemotorax stâng masiv și hemopericard, leziuni incompatibile cu viaţa”, a precizat Parchetul Constanța.

Procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă a femeii pentru următoarele 30 de zile, propunere ce a fost trimisă spre soluţionare judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Constanţa.

(sursa: Mediafax)