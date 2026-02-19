x close
O navă sub pavilion românesc s-a scufundat pe canalul Sulina

de Redacția Jurnalul    |    19 Feb 2026   •   22:10
O navă aflată într-un convoi s-a scufundat, joi, pe malul drept al canalului Sulina, în dreptul milei marine 33 a Dunării, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române (ANR), Irina Pușcașu.

Potrivit sursei, nava Pilot-8, aflată sub pavilion românesc, era într-un convoi, iar în urma evenimentului șenalul navigabil nu a fost blocat și nu s-a înregistrat poluare.

'Nava este în acest moment scufundată, iar proprietarul a fost notificat ca în termen de 30 de zile să înceapă activitatea de ranfluare', a precizat reprezentanta ANR, Irina Pușcașu.

Căpitănia Portului Tulcea anchetează circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

Nava Pilot-8 a fost construită în Șantierul naval Giurgiu în anul 1981 pentru Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) din Galați, pentru a fi folosită în activitatea de îmbarcare/debarcare piloți la bordul navelor aflate pe Dunărea maritimă și la Bara Sulina.

Nava a fost folosită până în anul 2018, iar datele făcute publice pe site-ul instituției gălățene arată că în anul 2024 conducerea AFDJ a scos la licitație lucrările de reparație a acesteia.

AGERPRES

