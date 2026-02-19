O navă sub pavilion românesc s-a scufundat pe canalul Sulina

Potrivit sursei, nava Pilot-8, aflată sub pavilion românesc, era într-un convoi, iar în urma evenimentului șenalul navigabil nu a fost blocat și nu s-a înregistrat poluare.



'Nava este în acest moment scufundată, iar proprietarul a fost notificat ca în termen de 30 de zile să înceapă activitatea de ranfluare', a precizat reprezentanta ANR, Irina Pușcașu.



Căpitănia Portului Tulcea anchetează circumstanțele în care s-a produs evenimentul.



Nava Pilot-8 a fost construită în Șantierul naval Giurgiu în anul 1981 pentru Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) din Galați, pentru a fi folosită în activitatea de îmbarcare/debarcare piloți la bordul navelor aflate pe Dunărea maritimă și la Bara Sulina.



Nava a fost folosită până în anul 2018, iar datele făcute publice pe site-ul instituției gălățene arată că în anul 2024 conducerea AFDJ a scos la licitație lucrările de reparație a acesteia.

AGERPRES