Tragedie în Neamț: Un bărbat de 56 de ani a murit după ce a plonjat cu mașina într-un pârâu

de Redacția Jurnalul    |    28 Mar 2026   •   12:00
Sursa foto: Pompierii au găsit victima fără suflare în albia unui pârâu.

Un bărbat de 56 de ani a murit după ce mașina în care se afla a căzut într-un pârâu, în comuna Poiana Teiului, județul Neamț.

„În această dimineață, în jurul orei 09:00, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că o mașină este căzută într-un pârâu din comuna Poiana Teiului (într-o râpă cu o adâncime de aproximativ 7 m din satul Petru Vodă)”, a anunțat, sâmbătă, ISU Neamț.

La fața locului au intervenit echipaje de la Garda de Intervenție Poiana Teiului, Salvamont, Serviciul de Ambulanță Județean și Poliție.

Salvatorii au găsit în interiorul mașinii un bărbat care nu prezenta semne vitale.

„Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, a fost scos din autoturism și cu ajutorul tărgii UT 2000 a fost adus la drumul principal și predat reprezentanților Serviciului de Medicină Legală”, au mai precizat pompierii.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: neamţ accident poiana teiului
