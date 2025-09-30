x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Ninge pe Transfăgărășan: circulația se desfășoară în condiții de iarnă

Ninge pe Transfăgărășan: circulația se desfășoară în condiții de iarnă

de Redacția Jurnalul    |    30 Sep 2025   •   12:15
Ninge pe Transfăgărășan: circulația se desfășoară în condiții de iarnă

Ninsoarea din ultimele ore s-a așternut pe Transfăgărășan, iar circulația rutieră se desfășoară, marți dimineața, în condiții de iarnă. Drumarii au ieșit deja să deszăpezească șoseaua.

Drumarii din cadrul Districtului Bâlea desfășoară misiuni pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan.

În prezent se intervine cu două utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare, drumarii fiind pregătiți să suplimenteze forțele dacă situația o va cere, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.

DRDP transmite că deocamdată nu se pune problema închiderii circulației, dar vor lua în considerare și această posibilitate (cel puțin temporar) dacă se vor înrăutății condițiile meteo.

Reprezentanții DRDP Brașov îi atenționează pe șoferi să nu circule în zona alpină dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ninge transfagarasan circulaţia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri