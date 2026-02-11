Paradox românesc: petrolul se ieftinește, benzina se scumpește. Accize + TVA = 50% din prețul afișat la pompă

Prețurile petrolului au scăzut brusc anul trecut, pe măsură ce riscul geopolitic s-a diminuat, după ce Iranul a confirmat discuțiile viitoare cu SUA în Oman. La acest anunț s-au mai adăugat și alte elemente care au impus reducerea cotațiilor, precum scăderea stocurilor din SUA, încetinirea creșterii țițeiului de șist și creșterea așteptărilor privind cererea în 2026. Analiștii estimau însă că sentimentul de pe piețele petroliere părea să devină treptat mai pozitiv, pe măsură ce pesimismul alimentat de supraofertă, care a predominat în a doua jumătate a anului 2025, slăbea, iar traderii își îndreptau atenția către un semestru 2026 mai pozitiv, scria site-ul specializat oilprice.com. Pe acest fond, la începutul acestui an, cotațiile țițeiului european (Brent) au înregistrat o ușoară creștere, dar în prima parte a lunii februarie a reintrat pe un trend de scădere. Având în vedere această evoluție a cotațiilor, ne-am fi așteptat să asistăm și la o reducere consistentă a prețurilor la pompă în benzinăriile din România, dar realitate ne-a demonstrat contrariu.

Scăderile au fost nesemnificative, fiind acoperite rapid de creșterile de prețuri în cascadă, lucru care se manifestă puternic de la începutul acestui an. Trebuie spus că la această situație au contribuit și majorarea accizelor operate de stat anul trecut și de la începutul acestui an, precum și majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025.

Preţul mare la pompă este dat, în special, de taxe. Accizele şi TVA-ul, în România, reprezintă peste jumătate din preţul final al benzinei. Acciza este o sumă fixă pe litru, iar TVA-ul se aplică peste valoare, inclusiv peste acciză, ceea ce amplifică efectul fiscal. Majorarea accizei de două ori în câteva luni şi a cotei standard de TVA la 21% au accentuat această pondere, împingând România mai sus în clasamentele de preţ, chiar dacă nu se apropie de nivelurile din ţările nordice sau vest-europene, unde taxa este şi mai ridicată. „De aici apare şi senzaţia că România este «scumpă» în comparaţie cu vecinii săi. Diferenţele de taxe, cursul valutar, costurile logistice şi structura pieţei locale pot muta o zonă cu câteva poziţii în clasament de la o lună la alta. Astfel, locul 14 (poziția ocupată acum în UE de România din punctul de vedere al prețului la carburați - n. red.) nu este un verdict definitiv, ci o fotografie de moment. În realitate, România nu are cele mai mari preţuri din Europa, dar nici avantajul pe care mulţi l-ar aştepta de la o ţară producătoare de ţiţei”, potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Cotațiile, scădere de 20% anul trecut

Cotațiile petrolului au scăzut cu aproximativ 20% anul trecut față de maximele din 2024, înregistrând cea mai mare scădere din 2020 încoace, și prognozele de la sfârșitul anului indicau că vor scădea și mai mult în prima jumătate a anului 2026, deoarece creșterea ofertei de țiței creează un surplus pe fondul cererii slabe, ceea ce limitează prețul țițeiului. În această conjunctură de piață, petrolul european Brent a pierdut la începutul acestei luni peste 4%, ajungând la 66 de dolari pe baril, după ce urcase la peste 71 de dolari, la sfârșitul lunii ianuarie.

Previziuni pentru 2026

Previziuni pentru T1 2026: Menținerea producției la un nivel constant în primul trimestru al anului 2026 contribuie la limitarea volatilității pe termen scurt și oferă un oarecare suport prețului, dar nu schimbă în mod semnificativ excedentul subiacent. Se preconizează că prețul mediu spot al petrolului Brent va rămâne sub pragul de 60 de dolari pe baril în primul trimestru.

Previziuni preț bursă 2026: Agenția Internațională a Energiei (EIA) estimează că prețul petrolului Brent va fi în medie de 56 de dolari pe baril în 2026, cu 19% mai puțin decât în 2025.

Previziuni preț baril petrol pentru următorii 5 ani și ulterior: EIA estimează că cererea globală de combustibili fosili va atinge un nivel maxim până în 2030, iar prețul Brent ar putea scădea până la 54 de dolari/baril până în 2027, conform politicilor actuale. Previziunile pe termen lung rămân împărțite, deși accelerarea tranziției energetice și adoptarea vehiculelor electrice va exercita o presiune descendentă susținută după 2030.

Prețul barilului de țiței Brent (LEI) în 2026

1 ianuarie - 269;

8 ianuarie - 261;

15 ianuarie - 291;

23 ianuarie - 278;

30 ianuarie - 302;

3 februarie - 306;

4 februarie - 290;

8 februarie - 296;

(cea mai scăzută cotație din acest an s-a înregistrat pe 8 ianuarie)

Cum arată situația din România

În august anul trecut, prețurile carburanților au crescut din cauza majorării accizelor și a cotei standard de TVA cu circa 40 de bani la benzină și 42 de bani la motorină. La 31 iulie, prețul mediu era de 6,95 de lei pentru benzina standard și 7,41 de lei pentru motorina standard, iar pe 1 august acestea au crescut la 7,37 de lei pentru benzină și 7,81 de lei pentru motorină, potrivit datelor afișate atunci de Monitorul prețurilor. La mijlocul lunii decembrie prețurile erau similare, iar sfârșitul anului aducea prețuri medii de 7,29 de lei/l la benzină și 7,51 de lei/l la motorină. La începutul acestui an, accizele au crescut însă din nou, iar prețurile la pompă s-au majorat din prima zi a lui 2026. Creșterile de prețuri au continuat pe tot parcursul lunii ianuarie, fiind înregistrate nu mai puțin de opt măriri, în timp ce a fost operate o singură ieftinire. La sfârșitul lunii, carburanții înregistrau a opta creștere în benzinăriile Petrom, liderul pieței din România. Scumpirea a fost de 3 bani pe litru la benzină și cu 5 bani pe litru la motorină, iar majorări au operat și celelalte lanțuri de benzinării, în diverse cuantumuri. Odată cu luna februarie, prețurile au intrat într-o zonă de acalmie, nefiind înregistrată până acum nicio creștere, dar nici nu s-a operat o scădere a lor.

Evoluția prețurilor la carburanți în benzinăriile Petrom

1 ianuarie: scumpire de 34 de bani pe litru la benzină și de 31 de bani pe litru la motorină;

5 ianuarie: ieftinire cu 4 bani pe litru la benzină și cu 4 bani pe litru la motorină;

10 ianuarie. Scumpire cu 4 bani pe litru la benzină și cu 4 bani pe litru la motorină;

13 ianuarie: scumpire cu 4 bani pe litru la benzină și cu 4 bani pe litru la motorină;

15 ianuarie: scumpire cu 4 bani pe litru la benzină și cu 4 bani pe litru la motorină;

20 ianuarie: scumpire cu 4 bani pe litru, doar la motorină;

22 ianuarie: scumpire cu 4 bani pe litru și la benzină, și la motorină;

27 ianuarie: scumpire cu 4 pe litru, la motorină.





Cum arată prețurile în marile orașe

Cele mai recente date afișate de site-ul de specialitate peco-online.ro arată că benzina standard (Euro 95) avea ieri un preț cuprins între 7,66 și 7,73 de lei pe litru, iar motorina standard - între 7,93 și 8,01 lei pe litru. Aceste valori reprezintă nivelurile minime afișate în principalele orașe, deși în anumite stații prețurile pot fi ușor mai ridicate în funcție de rețeaua de distribuție și amplasarea benzinăriei.

Variațiile dintre orașele mari sunt relativ mici. În București, benzina standard ajungea la 7,7 lei pe litru, iar motorina - la 7,99 de lei pe litru. În Cluj-Napoca, benzina avea un preț de 7,69 de lei, iar motorina, de 7,99 de lei. La Timișoara, benzina este 7,7 lei, iar motorina 8,01 lei. În Iași, benzina costa 7,71 de lei, iar motorina - 8,01 lei. În același timp, la Constanța, benzina costa 7,73 lei și motorina 8,00 lei.

