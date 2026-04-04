Avertisment urgent în Pantelimon: Șervețelele umede și deșeurile blochează canalizarea și provoacă inundații!

În Pantelimon, pe Strada Ulmilor, infrastructura de canalizare este sub presiune maximă din cauza utilizării greșite de către localnici. Operatorul regional Apă Ilfov trage un semnal de alarmă după intervenții zilnice la stațiile de pompare, unde echipele au scos tone de deșeuri neconforme care blochează complet sistemul. Această problemă nu este doar tehnică, ci afectează direct calitatea vieții întregii comunități, generând refulări de ape uzate, poluare și mirosuri insuportabile.

„Stimați utilizatori, vă aducem la cunoștință faptul că buna funcționare a sistemului de canalizare depinde direct de modul în care acesta este utilizat de fiecare gospodărie”, a explicat OPERATOR REGIONAL APĂ ILFOV într-o informare oficială remisă recent. Intervențiile aproape zilnice dezvăluie o realitate alarmantă: pompele sunt sufocate de materiale care nu au ce căuta în rețeaua de canalizare.

Deșeurile care distrug pompele de canalizare

Echipele de intervenție au extras cantități impresionante de deșeuri solide nebiodegradabile, care opresc fluxul tehnologic și duc la griparea echipamentelor. Printre cele mai comune vin șervețelele umede, promovate adesea ca „biodegradabile” pe ambalaje, dar care, în realitate, „nu se dizolvă în apă”. Acestea formează adevărate plută de blocaj, alături de materiale textile precum cârpe, lavete sau resturi vestimentare. Nu lipsesc nici deșeurile menajere și produsele de igienă intimă, toate contribuind la avarii majore.

Aceste acumulări nu rămân fără consecințe. Pompele ies din funcțiune, iar reparațiile devin costisitoare și repetate. În Pantelimon, unde rețeaua este esențială pentru mii de gospodării, o singură blocare poate genera haos urban. „Au fost extrase din interiorul pompelor cantități semnificative de deșeuri solide care nu sunt biodegradabile și care blochează fluxul tehnologic, printre care: șervețele umede (indiferent de specificațiile de pe ambalaj, acestea nu se dizolvă în apă); materiale textile (cârpe, lavete, resturi vestimentare); deșeuri menajere și produse de igienă intimă”, detaliază informarea oficială.

Impactul devastator asupra comunității locale

Utilizarea incorectă a canalizării lovește direct în buzunarul și sănătatea cetățenilor. Refulările de ape uzate inundă străzile publice sau pătrund în case, creând un mediu nesănătos. Echipamentele deteriorate necesită înlocuiri scumpe, iar poluarea mediului înconjurător aduce disconfort olfactiv persistent. „Acumularea acestor materiale duce la griparea pompelor și la scoaterea lor din funcțiune, generând avarii majore ale sistemului. Utilizarea incorectă a canalizării determină un impact negativ direct asupra comunității, manifestat prin: refulări ale apelor uzate pe domeniul public sau în interiorul imobilelor; deteriorarea iremediabilă a echipamentelor de pompare, necesitând înlocuirea acestora; poluarea mediului înconjurător și apariția disconfortului olfactiv în zonă”, subliniază autoritatea.

În contextul Pantelimonului, o zonă în plină dezvoltare din Ilfov, aceste probleme amenință ritmul zilnic al vieții. Locuitorii de pe Strada Ulmilor au raportat deja cazuri de inundații domestice, iar mirosurile puternice afectează cartiere întregi. Experții în utilități avertizează că, fără schimbări imediate, costurile pentru reparații vor crește exponențial, posibil fiind transferate indirect către utilizatori prin tarife mai mari.

Obligații legale și sancțiuni pentru nerespectare

Legea nu lasă loc de interpretări. Conform Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, utilizatorii sunt obligați să folosească sistemul în condiții de siguranță și să respecte regulamentul serviciului. „Menționăm că nerespectarea acestor condiții atrage răspunderea utilizatorului pentru pagubele produse operatorului, conform contractelor de furnizare/prestare a serviciului”, precizează Apă Ilfov.

Aceasta înseamnă că cei care aruncă șervețele sau alte deșeuri solide în toaletă riscă amenzi substanțiale și plata integrală a reparațiilor.

Soluții practice pentru a evita dezastrul

Pentru a preveni avariile repetate și a asigura continuitatea serviciului, Apă Ilfov impune reguli clare. „Sistemul de canalizare va fi utilizat exclusiv pentru evacuarea apelor uzate menajere; toate deșeurile solide (în special șervețelele umede) vor fi depozitate exclusiv în recipientele pentru deșeuri menajere, fiind interzisă aruncarea acestora în toaletă”, se arată în informare. „Vă solicităm cooperarea în vederea menținerii funcționalității infrastructurii edilitare și a protejării calității vieții în comunitatea dumneavoastră”, a concluzionat Operator Regional Apă Ilfov.



