Schimbare majoră pentru șoferii din Capitală: reguli noi din 27 februarie 2026 pentru parcarea în centrul Bucureștiului. Cum se plătește și ce trebuie să știi

Parcarea din București intră complet în era digitală: adio numerar, noi reguli pentru șoferi din 27 februarie 2026

De astăzi, parcarea în zonele administrate de Primăria Municipiului București funcționează exclusiv în sistem digital. Plata în numerar, direct în teren, a fost eliminată complet, după desființarea celor 33 de posturi de încasatori. Autoritățile susțin că măsura va reduce cheltuielile și va crește gradul de colectare, însă nu toți șoferii sunt încântați de schimbare.

Adio sistem clasic: parcările Capitalei trec complet la plata digitală

Începând cu 27 februarie 2026, parcarea în București se face doar prin metode digitale. Primăria Municipiului București a decis să renunțe definitiv la sistemul clasic de încasare a taxelor, considerat ineficient și costisitor, potrivit stiripesurse.

Decizia vine după desființarea celor 33 de posturi de încasatori, fiecare având un salariu brut de aproximativ 4.600 de lei. În unele cazuri, însă, sumele colectate lunar nu depășeau câteva sute de lei, ceea ce a determinat autoritățile să schimbe radical modul de operare.

Cum se plătește parcarea în București, începând de azi

Șoferii au la dispoziție trei variante moderne pentru achitarea taxei de parcare:

plata cu cardul bancar la aparatele amplasate în parcări

utilizarea aplicațiilor mobile dedicate

activarea parcării prin SMS

Reprezentanții municipalității susțin că aceste metode sunt mai rapide, mai sigure și mai eficiente decât plata clasică în numerar.

Nemulțumiri și dificultăți pentru unii conducători auto

Trecerea la un sistem exclusiv digital nu este însă ușor de acceptat pentru toată lumea. Unii șoferi reclamă dificultăți în utilizarea aplicațiilor mobile sau lipsa familiarității cu plățile electronice.

De asemenea, plata prin SMS poate crea probleme utilizatorilor de cartele preplătite, care trebuie să aibă suficient credit pentru finalizarea tranzacției.

Ce pot face cei care preferă plata cash

Pentru cei care insistă să folosească numerarul, singura alternativă rămâne plata la aparatele self-pay din supermarketuri. Aici, șoferii pot achita cash, iar tranzacția este ulterior procesată electronic.

Problema majoră este însă că aceste magazine nu se află întotdeauna în apropierea zonelor de parcare, ceea ce poate crea inconveniente.

Economii importante și colectare mai eficientă

Autoritățile sunt convinse că noul sistem va aduce economii substanțiale la buget și va reduce pierderile generate de neplata parcării.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că, în medie, municipalitatea încasează doar contravaloarea a aproximativ două ore de parcare, deși un loc este ocupat în realitate circa 12 ore pe zi.

Cifre oficiale: milioane de lei la buget

Datele furnizate de compania Parking București arată o creștere semnificativă a veniturilor:

117 milioane de lei – total încasări în 2025

aproximativ 15 milioane de lei – în primele două luni din 2026

Autoritățile estimează că, odată cu digitalizarea completă, aceste sume vor continua să crească.