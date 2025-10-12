Pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva: 36 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

â36 de pacienți au primit îngrijiri medicale în ultimele24 de ore în punctul medical avansat de la Mitropolie.

Sâmbătă, în intervalul orar 07 - 19, au fost evaluați 18 pacienti în punctul medical avansat. Șase dintre ei, cu vârste cuprinse între 65 și 86 de ani, au fost trimiși către spitale din Iași, cu probleme abdominale, cu probleme de tensiune, crize comițiale sau reacții pancreatice.

În timpul nopții, de sâmbătă, de la ora 19, până duminică, la ora 7, au fost evaluați 18 pacienți în punctul medical avasant. Dintre ei, patru pacienți au fost dirijați către Spitalul de Neurologie, trei dintre ei cu status post critic criză comițială și o pacientă cu traumatism cranian după ce a leșinat. O pacient în vârstă de 24 de ani, a fost dusă la in UPU Spiridon, cu sincopă cu hipotensiune ortostatică.

Potrivit reprezentanţilor Jandarmeriei, până duminică dimineața, peste 109 000 de persoane au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, aşezată într-un baldachin amenajat în curtea catedralei din Iaşi.

Peste 20.000 de persoane sunt la rând, la această oră.

Duminică seara, între orele 19.00 și 20.30 are loc Pelerinajul „Calea Sfinţilor”, respectiv procesiunea cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului.