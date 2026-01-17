x close
Incendiu violent la o pensiune din Caraș-Severin. Acoperișul și etajul, distruse complet

de Redacția Jurnalul    |    17 Ian 2026   •   14:40
Pompierii din Reșița au intervenit sâmbătă la un incendiu la o pensiune din localitatea Gărâna. Imobilul de 200 mp structurat pe două niveluri a fost distrus parțial. Nu s-au înregistrat victime.

Prin apel la numărul unic de urgență 112, pompierii au fost anunțați despre producerea unui incendiu la o pensiune din Gărâna. Au intervenit pompierii Detașamentului Reșița cu autospeciale de stingere și un microbuz. Echipajul format din 8 persoane a acționat prompt pentru stingerea flăcărilor.

Pe timpul intervenției, pompierii au evacuat mai multe butelii cu propan din interiorul clădirii. Astfel a fost eliminat riscul producerii unor explozii. Imobilul avea o suprafață de aproximativ 200 mp și era structurat pe două niveluri.

În urma incendiului, au fost distruse în totalitate acoperișul și etajul. Acesta era compus din cinci camere cu băi proprii și hol. La parter au fost afectate parțial sala de evenimente, o baie și aproximativ 5 mp din bucătărie.

La momentul izbucnirii incendiului, pensiunea nu avea turiști cazați. În imobil se aflau doar proprietarii, în număr de trei persoane. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Cauzele producerii incendiului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate de specialiști.

