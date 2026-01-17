Incendiu violent la o pensiune din Caraș-Severin. Acoperișul și etajul, distruse complet

Prin apel la numărul unic de urgență 112, pompierii au fost anunțați despre producerea unui incendiu la o pensiune din Gărâna. Au intervenit pompierii Detașamentului Reșița cu autospeciale de stingere și un microbuz. Echipajul format din 8 persoane a acționat prompt pentru stingerea flăcărilor.

Pe timpul intervenției, pompierii au evacuat mai multe butelii cu propan din interiorul clădirii. Astfel a fost eliminat riscul producerii unor explozii. Imobilul avea o suprafață de aproximativ 200 mp și era structurat pe două niveluri.

În urma incendiului, au fost distruse în totalitate acoperișul și etajul. Acesta era compus din cinci camere cu băi proprii și hol. La parter au fost afectate parțial sala de evenimente, o baie și aproximativ 5 mp din bucătărie.

La momentul izbucnirii incendiului, pensiunea nu avea turiști cazați. În imobil se aflau doar proprietarii, în număr de trei persoane. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Cauzele producerii incendiului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate de specialiști.

(sursa: Mediafax)