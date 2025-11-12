Percheziții la Primăria Cluj, condusă de Emil Boc: posibile ilegalități în privința metroului

Sursele au declarat că la ora transmiterii știrii, perchezițiile sunt în derulare, iar mai multe birouri au fost sigilate de anchetatori.

Perchezițiile ar avea legătură cu procesul de achiziție pentru lucrările care se fac pentru Metroul din Cluj.

Poliția Cluj sau Direcția Națională Anticorupție - Biroul Teritorial Cluj nu au transmis încă o informare oficială cu privire la natura perchezițiilor și acuzațiile care se fac.

(sursa: Mediafax)