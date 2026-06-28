Operațiune de amploare la Brașov: Căutări contracronometru pentru o persoană dispărută în barajul Viștea

Alertă la Brașov: O persoană este căutată după ce a dispărut în apele barajului Viștea. Intervin scafandri, sonar și elicopterul SMURD

O amplă operațiune de salvare este în desfășurare în județul Brașov, după ce o persoană a dispărut în apele barajului Viștea, din localitatea Olteț. Zeci de salvatori, inclusiv scafandri, echipe Salvamont și un elicopter SMURD, încearcă să localizeze victima, în timp ce alte două persoane au fost deja scoase din apă în viață.

O intervenție de amploare are loc duminică în județul Brașov, unde pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov desfășoară o misiune contracronometru pentru găsirea unei persoane care nu a mai ieșit din apă în zona barajului Viștea, situat în localitatea Olteț.

Primele informații transmise de autorități arată că incidentul a implicat trei persoane. Două dintre acestea au fost recuperate din apă și sunt în afara oricărui pericol imediat, însă pentru cea de-a treia continuă căutările în condiții dificile.

Două persoane au fost salvate, iar una este căutată

Reprezentanții ISU Brașov au precizat că echipele de intervenție au reușit să scoată din apă un adult și un minor, ambii fiind conștienți în momentul preluării de către echipajele medicale.

"Pompierii de la ISU Braşov acţionează pentru căutarea unei persoane (adult) care nu a ieşit din apă, posibil înecată. Două victime au fost scoase din apă, un adult şi un minor, fiind conştiente, în evaluare medicală la faţa locului", a transmis ISU Brașov.

Minorul a fost examinat la locul intervenției de medicul aflat la bordul elicopterului SMURD, iar în urma evaluării s-a stabilit că nu necesită transport la spital.

În schimb, adultul salvat a fost transportat la o unitate medicală din Făgăraș pentru investigații suplimentare și monitorizare.

Salvamont folosește sonar și dronă subacvatică

Operațiunea de căutare este una complexă și implică echipamente specializate pentru explorarea fundului apei. Echipele Salvamont Brașov intervin cu tehnologie de ultimă generație pentru a crește șansele de localizare a persoanei dispărute.

"În paralel, operaţiunile de căutare-salvare continuă: echipa Salvamont Braşov acţionează în teren cu sonar şi dronă subacvatică pentru a scana zona şi a sprijini eforturile de intervenţie", arată sursa citată.

În același timp, un elicopter SMURD survolează întreaga zonă pentru a sprijini coordonarea intervenției și pentru a facilita identificarea eventualelor indicii de la suprafața apei.

Scafandri din Sibiu și Covasna, mobilizați la intervenție

Pentru căutarea persoanei dispărute au fost mobilizate resurse suplimentare din județele învecinate. La fața locului intervin două bărci pneumatice și un echipaj SMURD, iar scafandri din cadrul ISU Sibiu și ISU Covasna au fost solicitați să participe la operațiune.

În sprijinul salvatorilor, autoritățile au decis și oprirea temporară a deversării barajului, măsură menită să îmbunătățească vizibilitatea și condițiile de intervenție pentru echipele aflate în apă.

"A fost solicitat elicopter SMURD la caz pentru a survola. De asemenea, la faţa locului acţionează 2 bărci pneumatice şi un echipaj SMURD. Au fost solicitaţi scafandrii de la ISU Sibiu şi ISU Covasna. De asemenea, a fost oprită deversarea barajului pe durata căutărilor. Misiunea este în dinamică", a informat anterior ISU Brașov.

Intervenția continuă, iar autoritățile monitorizează permanent evoluția situației. În funcție de rezultatele operațiunilor desfășurate în teren și sub apă, ISU Brașov urmează să comunice noi informații privind misiunea de salvare de la barajul Viștea.

Mediafax