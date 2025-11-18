Pesta porcină s-a extins la ferma din Arad, aproape 6.000 de animale vor fi ucise

Directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roşu, a declarat, pentru AGERPRES, că pesta a fost confirmată în al doilea sector al fermei, în care erau peste 5.200 de animale şi care se spera că vor putea fi salvate.



Iniţial, boala fusese confirmată într-o parte a fermei în care se aflau aproximativ 700 de scroafe gestante, iar autorităţile stabiliseră ca doar acestea să fie ucise preventiv.



"Din păcate, între timp s-a confirmat pesta porcină africană şi în al doilea sector al fermei din Olari şi suntem nevoiţi să ucidem în total aproximativ 6.000 de porci. Operaţiunea a început ieri (luni - n.r.), cu sectorul în care se aflau scroafe gestante", a declarat şeful DSVSA Arad.



El a precizat că până marţi după-amiază aproape 500 de porci au fost ucişi şi îngropaţi.



Conform DSVSA, marţi a mai fost confirmată pesta porcină africană la mistreţi de pe fondul de vânătoare Zăbalţ, unde fuseseră descoperite 11 cadavre.



În acest moment, în judeţ sunt active trei focare la porci domestici, respectiv la ferma din Olari şi la gospodării din Şiclău şi Frumuşeni. Două focare izbucnite luna trecută în gospodării aflate în Arad şi Nădlac au fost declarate închise.



În judeţul Arad funcţionează 22 de ferme mari de porci, cu un total de peste 60.000 de capete. AGERPRES

