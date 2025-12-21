Planul Roșu activat în Sibiu: șapte răniți, dintre care cinci copii, după un accident cu microbuzul

Autoritățile din județul Sibiu au activat, duminică, Planul Roșu de intervenție în localitatea Brateiu, după un accident rutier grav în care a fost implicat un microbuz. Șapte persoane, dintre care cinci minori, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Din fericire, toți sunt conștienți.

Un microbuz de transport persoane a intrat în zidul unei case. Traficul în zonă este îngreunat.

Accident grav la Brateiu: intervenție de amploare a autorităților

Planul Roșu de intervenție a fost activat în localitatea Brateiu, județul Sibiu, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un microbuz. În total, șapte persoane au fost rănite, dintre care cinci sunt minori, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Toate victimele au reușit să se autoevacueze imediat după impact și sunt conștiente, fiind evaluate medical la fața locului de echipajele de intervenție.

Mobilizare masivă de forțe ISU și SAJ

La locul evenimentului au intervenit: un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Echipajele medicale acordă îngrijiri victimelor și evaluează starea fiecărei persoane implicate, urmând să stabilească dacă este necesar transportul la spital.

Mediafax