Ploaia și ceața încurcă schiorii în Sinaia și Poiana Brașov

Operatorul instalațiilor de transport din Sinaia a anunțat miercuri, încă de la primele ore ale dimineții, mai multe probleme cauzate de ploaia înghețată din cursul nopții.

În zona superioară, gheața s-a depus pe cabluri, piloni, role și stații, iar echipele tehnice au intervenit pentru degivrare. Mai jos, la Cota 1000 și la Cota 1400, condițiile au fost diferite, iar gondola și telecabina către Cota 1400 funcționează în program obișnuit.

Angajații din zona de creastă au semnalat încă de marți seara debutul unui episod de ploaie înghețată, care s-a depus rapid pe toate componentele metalice ale instalațiilor. Turiștii au fost avertizați că ziua de următoare ar putea aduce porniri întârziate, vizibilitate redusă și condiții dificile pentru schi.

Cei mai mulți dintre schiori au spus că preferă să schieze chiar și în condiții dificile și apreciază eforturile echipelor care pregătesc pârtiile și instalațiile, în speranța unor zile cu ninsori și vreme stabilă la altitudine. „Fie ce-o fi, ne dăm! Voi pregătiți materialul rulant și de dat”, a scris un schior în comentariile lăsate online.

În condiții meteo similare, și Poiana Brașov este afectată de temperaturi pozitive și ceață. Pârtiile din zona superioară sunt deschise, însă stratul de zăpadă diferă de la o pârtie la alta. Potrivit datelor publicate de Primăria Municipiului Brașov, pe Kanzel, stratul măsoară aproximativ 10 centimetri, în timp ce pe Drumul Roșu, Lupului și Sulinar se înregistrează între 30 și 40 de centimetri de zăpadă.

Administratorii domeniului schiabil au atras atenția asupra unor sectoare înguste și a zonelor cu zăpadă redusă. Situația a fost semnalată în special în zona Lacului, la îmbarcarea telescaunului Ruia, precum și pe anumite porțiuni ale pârtiei Lupului.

În zona inferioară, toate pârtiile sunt închise și se află în curs de amenajare, inclusiv Drumul Roșu, Lupului, Subteleferic și Sulinar. Sunt funcționale telecabinele Kanzel și Capra Neagră, telegondola și telescaunele Ruia și Lupului. Teleschiurile și covorul rulant rămân închise.

