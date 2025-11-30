x close
Criză în Argeș din cauza ploilor. Autoritățile au închis un baraj

de Redacția Jurnalul    |    30 Noi 2025   •   12:40
Sursa foto: ISU Argeș/inundatii

Ploile torențiale au provocat mari probleme în județul Argeș. Pompierii au intervenit și pe parcursul nopții, iar duminică dimineață autoritățile au decis să închidă un baraj. Pompierii din județe vecine au sărit în ajutorul colegilor lor din Argeș.

ISU Argeș anunță că „pentru gestionarea situației și luarea măsurilor, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit în această dimineață, a dispus închiderea totală a barajului Mărăcineni pe Râul Doamnei, în scopul scăderii nivelului de acumulare a apei, dar și intervenția echipajelor specializate pentru evacuarea apei și protecția zonei inundate.”

În paralel, pompierii încearcă să evacueze apa din gospodării și de pe drumuri. Duminică dimineața mai multe curți ale unor clădiri din orașul Pitești au fost inundate. De asemenea, au fost afectate câteva vehicule. Intervenții au loc și în localități din județ.

Pentru evacuarea apei, pe lângă echipajele ISU Argeș, în sprijin acționează și echipaje cu motopompe de la ISU Olt și ISU Vâlcea.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: ploi pompieri baraj argeş
