Un bărbat care intenţiona să se sinucidă a fost salvat de doi poliţişti

După primirea apelului, patrula de ordine publică din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Hunedoara, formată din doi agenţi de poliţie din localitatea Ghelari, s-a deplasat de urgenţă spre locul indicat de operatorul 112.



Cei doi poliţişti au străbătut peste 300 de metri prin zăpadă, pe întuneric, pentru a ajunge la locuinţa bărbatului.



"Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au pătruns în curtea imobilului, unde l-au găsit pe apelant, un bărbat de 45 de ani, spânzurat cu o funie de o grindă. Fără ezitare, poliţiştii au tăiat funia, l-au aşezat la sol şi au constatat că acesta prezenta semne vitale, însă nu coopera. Cu calm şi profesionalism, l-au poziţionat în poziţie laterală de siguranţă, prevenind astfel riscul de înec. La faţa locului a sosit şi un echipaj de ambulanţă, care l-a transportat pe bărbat la UPU Hunedoara pentru îngrijiri medicale de specialitate", a detaliat sursa citată.



Din verificările efectuate a reieşit că bărbatul locuia singur şi se confrunta cu dificultăţi familiale, situaţie cunoscută poliţiştilor.



În prezent, starea acestuia este stabilă, fiind sub supraveghere medicală.

