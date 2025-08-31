Primăria Capitalei a aprobat un program de sterilizare pentru 10.000 de pisici

Primăria Capitalei, prin Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), lansează un nou program de sterilizare gratuită destinat pisicilor din București.

Până la 10.000 de feline de rasă comună, fie că trăiesc în gospodării, fie pe străzi, vor beneficia de procedură, potrivit anunțului făcut de Stelian Bujduveanu pe Facebook.

„Cu fiecare pisică sterilizată, facem un pas spre un București mai grijuliu - un oraș în care prietenii noștri cu blăniță să fie mai sănătoși și mai puțin expuși suferințelor inutile”, a transmis Bujduveanu.

România este una dintre țările cu cele mai multe pisici din Uniunea Europeană, aproape 48% dintre gospodării având cel puțin una.

Primăria a derulat și în trecut campanii similare: peste 2.000 de pisici au fost sterilizate în 2018, 4.500 în 2019, 7.400 în perioada 2021-2023 și aproximativ 5.600 anul trecut.