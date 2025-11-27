Primăria lui Fritz duce „Big Brother” la un alt nivel. Filmează și numără participanții la trafic cu inteligența artificială

Măsurile de monitorizare urbană, respectiv monitorizarea și filmarea spațiului public, ating, la Timișoara, un „next level”. Primăria orașului, condusă de președintele USR, Dominic Fritz, proaspăt posesor de cetățenie română, a publicat, la data de 17 noiembrie 2025, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț potrivit căruia dorește să încheie un contract de furnizare de elemente (senzori) pentru monitorizarea transportului public, a traficului rutier și a calității aerului în municipiul Timișoara. Achiziția se face în cadrul unui proiect denumit „Szeged & Timișoara Data Space”. Echipamentele ce urmează să fie cumpărate vor alcătui „un sistem inteligent de numărare a pasagerilor, a monitorizării traficului rutier și a calității aerului, bazat pe inteligență artificială”.

Pentru această achiziție, primăria lui Fritz pune la bătaie un buget estimat la 651.675 de lei fără TVA, respectiv de 788.526,8 lei cu TVA inclusă (160.923,8 euro). Afacerea este împărțită în două loturi. Primul lot, care vizează senzorii pentru monitorizarea traficului rutier și a transportului public în Timișoara, are un buget alocat de 217.618,6 lei cu TVA (43.523,7 euro), iar al doilea lot, care constă în senzori pentru monitorizarea aerului, are un buget alocat de 570.908,3 lei cu TVA (116.511,9 euro). Potrivit anunțului de participare, Primăria Municipiului Timișoara organizează, în vederea parafării contractului, o procedură simplificată de selecție de oferte, iar achiziția se va semna la data de 15 decembrie 2025.

Totul pentru ecologie

Din caietul de sarcini care stă la baza acestei proceduri aflăm că achiziția se înscrie în cadrul proiectului „Szeged & Timișoara Data Space”, finanțat prin Programul „Europa Digitală” al Comisiei Europene, care are ca obiectiv crearea unui spațiu de date urbane inteligent, „federat și transfrontalier”, „care sprijină mobilitatea, monitorizarea mediului și furnizarea de servicii digitale urbane, în conformitate cu Blueprint-ul european pentru orașe inteligente și cu mecanismele minime de interoperabilitate”.

Proiectul mai urmărește „dezvoltarea unui spațiu comun de date între orașele Szeged și Timișoara, cu scopul de a îmbunătăți mobilitatea urbană și monitorizarea calității aerului”. „Prin valorificarea platformelor digitale existente, proiectul își propune să optimizeze transportul public, să reducă nivelul de poluare și să sprijine luarea deciziilor informate, bazate pe date concrete”, se mai arată în documentația de atribuire.

În același document, se precizează că, în Szeged, accentul este pus pe gestionarea mobilității, folosind senzori de trafic și platforme digitale pentru a îmbunătăți eficiența transportului public. În Timișoara, proiectul se concentrează pe monitorizarea calității aerului, utilizând rețele de senzori pentru a colecta și a analiza datele privind poluarea.

Toate modurile de transport vor fi atent supravegheate

Astfel, se arată că Timișoara va implementa o rețea extinsă de senzori pentru colectarea datelor privind poluanții atmosferici, „valorificând infrastructura digitală existentă prin platforma data.primariatm.ro. Administrația locală coordona integrarea acestor senzori cu sistemele de transport public, generând date esențiale despre impactul mobilității asupra calității aerului și traficului. Informațiile vor fi procesate în timp real, facilitând adoptarea unor măsuri proactive, precum optimizarea fluxurilor de trafic și promovarea mijloacelor de transport ecologice”.

Concret, Primăria Timișoara afirmă că obiectul achiziției îl constituie furnizarea de senzori de monitorizare a transportului public și a traficului rutier, „care vor alcătui un sistem inteligent de numărare a pasagerilor și a monitorizării traficului rutier, bazat pe inteligență artificială” Acești senzori vor transmite date într-un sistem inteligent de numărare a pasagerilor și monitorizare a traficului rutier în municipiul Timișoara. De asemenea, sistemul va funcționa pe un principiu modular, unde elemental principal va fi „Punctul de măsurare”, care poate fi un mijloc de transport în comun sau o locație din spațiul public.

Sistemul va cuprinde, în primul rând, acest „Punct de măsurare”. Fiecare astfel de punct de măsurare va avea o unitate local de înaltă performanță, care va analiza fluxurile video de la camerele de supraveghere amplasate în mijloacele de transport în comun sau în locații din spațiul public. În al doilea rând, sistemul va cuprinde o capacitate a camerelor video. O singură unitate de procesare va fi capabilă să proceseze în timp real date de la șase camere.

Platforma centrală este alt element. Toate datele provenite de la punctele de măsurare vor fi transmise către o platformă software centrală unică. O astfel de platformă poate gestiona simultan zeci sau chiar sute de puncte de monitorizare, potrivit documentației de atribuire.

Senzori cu camere în autobuzele publice, pe stradă și pe trotuare

În acest sens, se vor achiziționa cinci senzori pentru monitorizarea transportului public și trei senzori pentru monitorizarea transportului rutier.

Senzorii pentru monitorizarea transportului public vor conține, fiecare, câte cinci camere video pentru numărarea pasagerilor. Senzorii pentru monitorizarea traficului rutier vor conține 12 camere video – câte patru pentru fiecare unitate centrală.

La toate acestea, se adaugă pachetul software. Unul modul pentru transportul public, care numără pasagerii la îmbarcare și la coborâre în timp real, bazat pe inteligență artificială, cu o precizie ridicată de minimum 95%. Pachetul mai conține o componentă software montată pe server și care procesează datele primite.

Modulul de monitorizare a traficului rutier este, conform documentației de achiziție, „responsabil pentru numărarea participanților la trafic multimodal (autoturism, camion, autobuz, biciclist, pieton, trotinetă”. Numărătoarea este bazată pe fluxuri și direcții de trafic, permite recunoașterea numerelor de înmatriculare, iar gestionarea și transmiterea pachetelor de date către platforma centrală se fac automat.